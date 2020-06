Juventus, Sarri: "Siamo stati più brillanti, le critiche ingiustificate ci caricano"

QUI JUVENTUS

Con il 2-0 in casa del Bologna, la Juventus infila la quarta vittoria consecutiva in Serie A mettendo pressione alla Lazio (momentaneamente a -4). "Siamo stati più brillanti fisicamente rispetto alle ultime uscite - ha commentato il tecnico bianconero Sarri a fine partita -. Per settanta minuti abbiamo tenuto un buon ritmo, pagando solo nel finale a differenza delle altre due sfide dove dopo mezz'ora eravamo già in difficoltà nelle situazioni che decidono le partite". Tra i migliori Bernardeschi: "E' in un buon momento, facendo bene nelle due fasi".

Ronaldo ha segnato su rigore, ma si è lamentato del poco appoggio offensivo nella ripresa: "Per aiutarlo dobbiamo giocare al massimo per novanta minuti - ha continuato Sarri -. Stasera abbiamo finito le forze nel finale, non penso che per scelta ci siamo abbassati ad aspettare l'avversario. La benzina era finita ed è diventato inevitabile chiuderci un po' dietro". Dopo la sconfitta in Coppa Italia ci sono state delle critiche in casa Juventus: "Abbiamo delle individualità di grande livello che ti risolvono le partite. ma dobbiamo avere una doppia ambizione: sfruttarli il più possibile e avere una squadra in grado di sopperire alle prestazioni sottotono di due giocatori come Dybala e Ronaldo".

Anche De Ligt è migliorato nelle prestazioni col passare delle settimane: "La posizione non stravolge un giocatore. La verità è che è cresciuto nell'abituarsi al nostro tipo di calcio visto che veniva dall'Olanda dove la fase difensiva è meno curata. Ha fatto fatica ad abituarsi a un calcio più tattico, ma se guardiamo all'età possiamo dire che non ha nemmeno faticato tanto. E' un predestinato, sarà uno dei difensori di riferimento per molti anni".

Sarri poi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Ci sono state troppe critiche nei nostri confronti. Si parlava quasi di una squadra in disfacimento, ma non è così. Anzi, queste critiche ci hanno aiutato a tornare ancora più grintosi, sopperendo a qualche carenza dal punto di vista fisico".