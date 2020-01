Juventus, Sarri: "Rabiot ha tanto potenziale, Kulusevski ottimo prospetto"

LA CONFERENZA

Dopo il ko in Supercoppa la Juventus si rituffa sul campionato e sulla sfida con l'Inter e nella prima partita del 2020 affronterà allo Stadium il Cagliari rivelazione del campionato. Alla vigilia della sfida coi sardi ha parlato Maurizio Sarri, che ha assicurato che la sosta ha fatto bene ai bianconeri: “Abbiamo lavorato sui tanti errori commessi fino a qui, poi da ieri abbiamo lavorato sul Cagliari. Ci siamo concentrati su di noi, che venivamo da una partita sbagliata mentalmente e tatticamente.”

“Quando una squadra subisce gol la responsabilità si fa ricadere sui difensori ma non sempre è la verità - ha continuato Sarri - Abbiamo lavorato molto sui movimenti dei nostri centrocampisti". A proposito di centrocampo, chi ci sarà in campo col Cagliari? “In questo momento stiamo provando Rabiot da interno ("Lascia la sensazione di avere più potenziale di quello che esprime) e Emre Can da interno e centrale. Abbiamo iniziato il lavoro su Berbnardeschi in questi giorni, vediamo l’evoluzione”, ha spiegato il tecnico prima di aggiungere che Douglas Costa “ha avuto degli infortuni che lo hanno condizionato nel recupero, che è più lento avendo avuto molti infortuni e nel quale dobbiamo usare molte cautele vista la fragilità muscolare del ragazzo. È in ripresa, non al top, ma non possiamo forzare.”

Dal centrocampo alla difesa, dovrebbe tornare dal primo minuto De Ligt (“Ha avuto un periodo complicato per i problemi alla spalla e agli adduttori, ha giocato molto e l’ho dovuto gestire, con Demiral in buona condizioni l’ho fatto riposare, domani decideremo se gioca”) e si attende il rientro di Giorgio Chiellini: “Sta procedendo bene, però sta ancora con il lavoro individuale quindi è prematuro pensare al suo rientro e alle scelte Champions. Valuteremo le condizioni di Khedira e Chiellini a fine mese e decideremo, ora è troppo presto.”

Infine l'attacco, perché anche contro il Cagliari si va verso la conferma del tridente pesante: “HDR? Vediamo domani, c’è Ramsey in crescita ma dobbiamo decidere domani. Va fatta grande attenzione, i trequartisti del Cagliari innescano ripartente pericolose, quindi servirà grande attenzione sotto la linea della palla da parte dei centrocampisti. Dybala fatto differenziato perché era stanco per il lavoro fatto in settimana e abbiamo preferito fargli fare un defaticante, ma oggi è regolarmente in gruppo.”

Infine una battuta sul mercato, a Torino è appena sbarcato Kulusevski: “Mi sembra un prospetto di grande interesse ed è importante che ci sia arrivata la società. Averlo subito o no non lo decido io, ma non c’erano le condizioni. Importante è che la società arrivi per prima a questi prospetti.”