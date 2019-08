Juventus, Sarri cerca il padrone della fascia destra: arriva Darmian

DANILO O MISTER X?

Tra Danilo, De Sciglio, Alex Sandro e mister X la Juventus cerca i suoi signori incontrastati della fascia. L’attacco è il reparto che Paratici deve sistemare con una certa urgenza, visto che l’unico intoccabile, ad oggi, sembra essere Cristiano Ronaldo, ma anche sugli esterni bisogna intervenire. I conti sono presto fatti: il giovane Pellegrini è destinato a tornare a Cagliari in prestito. Per completare il pacchetto di terzini a disposizione di Maurizio Sarri manca infati uno specialista nel ruolo. La Juve vola a Stoccolma: che sorrisi per Dybala e Higuain juventuscom

Che potrebbe essere Matteo Darmian, non esattamente una prima scelta di Solkjaer al Manchester United. L’ex granata ha la duttilità giusta per giocare su entrambe le fasce, le qualità difensive che Sarri considera indispensabili per chi gioca a destra nella sua difesa a quattro.

Ed è proprio sull’out di destra che manca un padrone incontrastato. L’ultimo era stato Stephan Lichtsteiner, 201 presenze e 12 gol in sette stagioni.

Poi veloci innamoramenti che non si sono tradotti in storie a lungo termine: Dani Alves ha incantato a tratti e se n’è andato dopo appena un anno, Cancelo ha fatto benissimo nella prima parte di stagione ma poi è calato alla distanza ed è stato sacrificato sull’altare del bilancio.

La stessa cosa è successa a Spinazzola, destro che ama giocare a sinistra: da gioiellino prodotto in casa a ricca plusvalenza.

Ora tocca a Danilo. Uno che quando giocava al Porto era considerato uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo, ma non è riuscito a ripetersi con Real Madrid e City. Ora la grande occasione per il rilancio in bianconero. Lì, sulla quella fascia destra che cerca ancora il suo padrone.

