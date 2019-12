Juventus, Ronaldo benedice il tridente: "Giocare così è importante"

Tutti e tre assieme: Ronaldo, Higuain e Dybala. Il portoghese lo aveva richiesto a gran voce dopo la vittoria in Champions contro il Bayer Leverkusen e Sarri lo ha "accontentato" in campionato contro l'Udinese. Una scelta che ha pagato: vittoria facile della Juve, arricchita per CR7 da una doppietta nel 3-1 finale: "Sensazioni buone, l'importante era vincere e continuare a lottare" ha dichiarato subito nel post-partita. "Poteva arrivare qualcosa di più ma va bene così. E' in questo modo che dobbiamo giocare, con fiducia. Non importa la prestazione individuale ma quella collettiva che è più importante. Giocare in tre in avanti? Sì, l'importante è giocare così e lavorare bene".

Un successo che ha riportato la Juve in vetta alla classifica, in attesa del match dell'Inter questa sera a Firenze: " Vediamo cosa succederà". Risposta di circostanza dietro cui, in ogni caso si cela la soddisfazione per una prestazione personale e collettiva più che soddisfacente.