Juventus, Pogba: "Mentalmente sto bene, ci vediamo presto"

Paul Pogba torna a parlare ai propri tifosi. Lo fa con un video diffuso sui suoi canali social il giorno dopo l'operazione di meniscectomia che lo terrà fuori per qualche settimana e che, con tutta probabilità, non gli consentirà di esordire con la maglia della Juventus prima di gennaio. Il centrocampista francese ci ha tenuto a ringraziare tutti per il supporto e a rassicurare anche sulle sue condizioni mentali, considerando il lungo periodo di inattività e le vicende familiari che lo hanno interessato nelle ultime settimane: "Sto bene, ci vediamo presto!". Poi ha anche mostrato il ginocchio operato: "Forza, forza, forza", le sue parole.