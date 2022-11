Juventus, Pogba al lavoro a Miami: nel mirino la ripresa del campionato

Paul Pogba continua a preparare il rientro in campo con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese si sta allenando al caldo della Florida, seguito da un membro dello staff medico bianconero, e il suo recupero dall'operazione al menisco (e dai successivi problemi alla coscia) sembra proseguire senza intoppi. Pogba dovrebbe far rientro alla Continassa il 6 dicembre, insieme a tutti gli altri juventini che non sono impegnati nei Mondiali in Qatar, dopodiché potrebbe aumentare i carichi di lavoro e mettere nel mirino una delle amichevoli in programma a dicembre. Il 17, per esempio, i bianconeri sfideranno l'Arsenal a Londra e chissà che non sia l'occasione giusta per fargli cominciare a mettere un po' di minuti nelle gambe.