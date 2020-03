Juventus, Pirlo allenerà l'Under 23

NUOVO RUOLO

Andrea Pirlo è pronto a tornare nel mondo del calcio e lo farà con i colori bianconeri: l'ex centrocampista da luglio dovrebbe sedere sulla panchina della Juventus Under 23 (attualmente allenata da Fabio Pecchia). Il condizionale è d'obbligo sia perché mancano ancora quattro mesi, sia perché c'è anche la possibilità che Pirlo sia inserito nello staff della prima squadra.

Ad ogni modo, come riporta La Stampa, l'accordo di massima è stato trovato e segue le intenzioni che lo stesso Pirlo aveva dichiarato solo qualche mese fa: "Ho iniziato a pensare a fare l'allenatore grazie a Conte, comincio a luglio e ho grandissima voglia".

Il Maestro, suo soprannome da giocatore, per una volta si è dunque preso tutto il tempo necessario per imparare, piuttosto che insegnare. Il ritiro dal calcio giocato risale a novembre 2017, poi il patentino UEFA A a settembre 2018, l'esperienza come opinionista televisivo ma, dal 2020, tornerà a recitare un ruolo attivo nel calcio, anche se dalla panchina.

E c'è già chi sccommette che possa seguire le orme di due come Guardiola e Zidane, che hanno iniziato con Barcellona B e Real Madrid Castilla.