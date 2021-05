Juventus, per Buffon è arrivata l’ora dei saluti: “Che viaggio”

L’ultima giornata di campionato per la Juventus è stata quella dell’insperata qualificazione alla prossima Champions League grazie al passo falso del Napoli al Maradona, ma è stata anche quella dell’ultima partita in bianconero di Gigi Buffon, che come annunciato qualche settimana fa è pronto a “togliere il disturbo”. In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro (Gigi aspetta una proposta “folle”), l’ex numero uno azzurro si è preso qualche giorno di pausa per rivivere tutte le vittorie ottenute con la maglia della "Vecchia Signora".