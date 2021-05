Clamorosa voce dalla Spagna: Buffon al Real come vice Courtois

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione clamorosa. Secondo il sito "DonDiario", Gigi Buffon sarebbe in trattativa con il Real Madrid per fare il secondo di Thibaut Courtois. Un'ipotesi legata al futuro di Andrij Lunin, attuale vice portiere delle merengues, che sarebbe in procinto di trasferirsi altrove. Una soluzione particolarmente gradita all'ormai ex bandiera bianconera che avrebbe così la possibilità di tentare l'ennesimo assalto alla Champions League, il vero cruccio di una carriera vincente.