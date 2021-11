Juventus, Nedved: "Non abbiamo fatto un passo più lungo delle possibilità"

Pavel Nedved, prima di Salernitana-Juventus, ha commentato brevemente la posizione del club bianconero in merito all'inchiesta Prisma: "Non penso ci saranno problemi all'interno della società: durante questi anni, e io mi sono ritirato undici anni fa, abbiamo vissuto tante difficoltà, questa è una in più. Non credo che sia stato fatto un passo più lungo delle possibilità. Ad ogni modo è stato rilasciato un comunicato ufficiale e non penso sia giusto parli io oggi".

