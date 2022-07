Juventus, martedì alle 15 la conferenza stampa di Pogba in streaming su Sportmediaset.it

Paul Pogba è pronto a riprendersi la Juventus. Martedì 12 luglio alle ore 15 è in programma la conferenza stampa del centrocampista francese con diretta streaming su Sportmediaset.it: sarà l'occasione per capire emozioni e sensazioni del 'Polpo', che veste nuovamente la maglia bianconera sei anni dopo l'ultima volta. "È ora di tornare a vincere" ha detto ieri sui social ed è proprio questo il compito che lo attende dopo i nove trofei in quattro stagioni dal 2012 al 2016.

© twitter