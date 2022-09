Juventus: Locatelli, Alex Sandro e Rabiot tornano in gruppo

© Getty Images

La Juventus recupera in un colpo solo Locatelli, Alex Sandro e Rabiot. I tre si sono allenati in gruppo alla Continassa e saranno a disposizione di Allegri per la sfida di domenica sera contro il Bologna. Allo Stadium, tornerà anche Milik che aveva saltato il Monza per squalifica. Il polacco si è già allenato alla Continassa così come il connazionale Szczesny: il portiere, dopo le due partite giocate con la Polonia in Nations League, è è pronto a riprendersi il posto da titolare ai danni di Perin.