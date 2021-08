Juventus, lesione al retto femorale per Rabiot: fuori almeno 10 giorni

Infortunio per Adrien Rabiot: il centrocampista francese aveva accusato un problema muscolare durante l'allenamento di ieri, gli esami fatti oggi hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Per Rabiot dieci giorni di riposo prima di un nuovo controllo che stabilirà con esattezza i tempi di recupero. A 19 giorni da Udinese-Juventus, prima partita di campionato, piccola tegola per Allegri.

