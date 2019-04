Juventus, leader Dybala: "Il dolore passerà, davanti a noi altri trofei". Icardi apprezza

18/04/2019

Paulo Dybala è stato uno dei più deludenti in Juventus-Ajax, vuoi perché le aspettative erano altissime dopo una stagione di alti e bassi, vuoi per la fascia di capitano al braccio. Se in campo non si è vista molta Joya, l'argentino è tra i primi della squadra a rompere il silenzio dopo l'eliminazione dalla Champions, un messaggio su Facebook e Instagram da vero leader: "I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!".



Pioggia di like, oltre un milione, ma c'è n'è uno che non è passato inosservato: è quello di Mauro Icardi. Da un capitano ferito a un altro che ha perso la sua fascia, un messaggio di solidarietà per i due argentini che stanno vivendo alti e bassi.