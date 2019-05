Juventus, la maglia ufficiale per il 2019/20: niente strisce

12/05/2019

Tutto confermato, nel 2019/20 sarà rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda la divisa: niente strisce bianconere (confermate le indiscrezioni delle scorse settimane) con due bande molto larghe divise da una striscia rosa verticale che richiama il primo colore sociale del club. "Non temere il cambiamento, osa dettare le nuove regole. Fai in modo che le tradizioni non siano un limite" recita lo slogan della Juve.