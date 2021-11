Juventus, la Fiorentina paragona Chiesa a Tania Cagnotto su Tik Tok

DURO ATTACCO

Un video prima pubblicato e poi rimosso dal profilo della Viola ironizza sul "tuffo" del grande ex in occasione del fallo costato l'espulsione a Milenkovic

Un video prima pubblicato e poi rimosso da Tik Tok scatena la polemica social a due giorni da Juventus-Fiorentina. Sul profilo del club viola è comparso un filmato in cui Federico Chiesa viene paragonato all'ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto, per l'episodio del fallo di Milenkovic sull'esterno azzurro, costato il secondo giallo al difensore serbo in occasione della sfida dello Stadium. Getty Images

Nel video viene riproposto l'episodio, ma con il "doppiaggio" di Stefano Bizzotto, la voce Rai delle telecronache dei tuffi, che dopo aver detto "eccola Tania Cagnotto", propone anche un commento tecnico definendo il tuffo "leggermente scarso". Insomma un attacco neanche troppo velato nei confronti del grande ex, sebbene né Vincenzo Italiano né lo stesso Nikola Milenkovic abbiano protestato in maniera particolare in seguito alla decisione sul campo dell'arbitro Sozza.