Serie A, Lecce-Juve 1-1: Rebic risponde a Cambiaso al 93'

LA PARTITA

Dopo la vittoria col Venezia all'esordio sulla panchina del Lecce, contro la Juve Giampaolo lancia Morente al posto di Pierotti dall'inizio e davanti conferma Krstovic al centro dell'attacco. Reduce dai pareggi in bianco con Milan e Aston Villa e ancora alle prese con tante assenze, Motta invece si presenta al Via del mare con Perin tra i pali, Danilo terzino destro e Weah falso nove supportato da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz. Senza pressione in costruzione, in avvio è la Juve a prendere in mano il possesso e a fare la gara cercando di manovrare in ampiezza e di appoggiarsi a Weah. Il primo squillo del match arriva su un cross di Yildiz, ma la deviazione a botta sicura di Thuram a centro area si stampa clamorosamente sul palo. Stessa sorte che spetta qualche minuto dopo a un sinistro a giro di Conceicao sugli sviluppi di una ripartenza dopo un errore di Baschirotto. Legni che salvano il Lecce, allungano le squadre e accendono la partita. Dopo una serpentina centrale di Cambiaso, Baschirotto mura una conclusione dal limite, poi Weah segna, ma Rapuano annulla tutto per una posizione irregolare precedente di Locatelli. Sempre padrona del possesso, la Juve costruisce con pazienza da dietro, ma il palleggio è lento e fatica a trovare spazi per le imbucate in profondità. Compatto in fase di non possesso, il Lecce invece serra le linee, lavora bene in marcatura e riparte con Gallo. Cambiaso rischia grosso dalle parti di Perin in uno scontro ravvicinato con Dorgu, poi serve bene Yildiz in area dall'altra parte del campo, ma Falcone è attento. Alta e in pressione, a fine primo tempo la Juve aumenta i giri tra le linee e prova a dare la spallata al match. Il Lecce però non si scompone, difende con ordine e gioca di rimessa appoggiandosi in uscita a Ramadani. Baschirotto respinge un tiro di Locatelli, poi le squadre rientrano negli spogliatoi.