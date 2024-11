Juventus, Kalulu torna a San Siro: "Motta mi ha fatto sentire fiducia"

WEAH: "JUVE PIÙ FORTE DELLE ASSENZE, SE SEGNO CHIAMO... MAMMA"

Partita speciale per Kalulu e partita speciale anche per Timothy Weah, che torna nella stadio dove suo papà ha vinto il Pallone d'Oro: "Per me è papà, non George Weah - ha detto a Il Giornale - So che è un mito, anche se l'ultima volta che è venuto a Torino, siamo usciti e dei tifosi hanno chiesto il selfie a me e non a lui, erano giovani e non l'avevano riconosciuto (risata). Ci sentiamo sempre, guarda tutte le mie partite insieme con la mamma". A proposito della mamma, Weah assicura che in caso di gol sarebbe la prima a ricevere una telefonata e poi parla dei tanti amici che giocano tra i rossoneri: "Maignan è il portiere più bravo della Serie A, uno dei migliori al mondo. Con Fonseca ho lavorato bene, ho un buon ricordo di lui. Spero che lui lo abbia di me. Pulisic è un campione, ha grande qualità ed esperienza, normale che facesse bene". Ma se l'americano potesse togliere un giocatore al Milan? "Tolgo Tijjani Reijnders! Per me è un calciatore eccezionale, un vero equilibratore per la tutta la squadra. Non lo conoscevo, l'ho scoperto in Italia, l'anno scorso. Ha piede, corsa, testa, completo come pochi". Infine sulla partita: "Credo nella forza di squadra, nel lavoro del gruppo. Gli infortuni sono penalizzanti, ma non saranno decisivi. Tutti a cominciare dall'allenatore sappiamo di dovere dare il 110%, proprio perché ci sono compagni che non possono giocare".