Juventus, Kalulu in soccorso di Motta: a Firenze torna titolare

A Firenze la Juventus si gioca tanto. O meglio, si gioca tanto, forse tutto, Thiago Motta. Perché un altro tracollo come con l'Atalanta, significherebbe che le possibilità di esonero immediato salirebbero bruscamente. C'è da difendere il posto in Champions League e se la Fiorentina dovesse confermare che il tecnico bianconero ha perso le redini della squadra, allora Giuntoli non avrebbe scelta. Per questo Motta spera di poter contare su qualche rientro pesante e soprattutto sulla presenza da titolare di Pierre Kalulu. Con Veiga ancora non al meglio della condizione e Kelly frastornato dalla Dea, il francese è prnto a prendesi una maglia da titolare per fare coppia con Gatti.