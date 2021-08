Juventus, Kaio Jorge si presenta: "Voglio imparare tanto da Cristiano Ronaldo"

LA PRESENTAZIONE

L'attaccante brasiliano: "Sono felicissimo di essere alla Juventus e Cristiano è il mio idolo da sempre"

Per il debutto ufficiale in bianconero ci vorrà ancora un po', se non altro per l'infortunio muscolare che lo ha fermato in allenamento, ma Kaio Jorge è pronto ad essere protagonista con la Juventus. Arrivato dal Santos, il brasiliano ha le idee chiare: "Voglio fare una grande stagione e imparare tanto dai grandi giocatori che ci sono qui. Il mio obiettivo è fare più gol possibile. Sarà importante ambientarsi bene e Ronaldo mi sta dando una grossa mano" ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione. twitter

"Sono felicissimo di essere alla Juventus - ha continuato poi il giovane brasiliano -, sarà molto importante conoscere i compagni e il calcio europeo per poter dare il massimo".

In attesa di capire cosa riserverà il mercato turbolento degli ultimi giorni, Kaio Jorge si gode le giornate con Ronaldo: "Mi sta aiutando molto nell'ambientamento. E' sempre stato il mio idolo e un modello di riferimento. Voglio imparare il più possibile da lui, è una persona fantastica è sempre il primo ad allenarsi. Non mi ha detto nulla sul suo futuro e non sappiamo se rimarrà, ma io spero possa rimanere qua a lungo. Per quanto mi riguarda, invece, sono un giocatore molto mobile che ama fraseggiare coi compagni".

L'attaccante sarebbe potuto arrivare a gennaio a parametro zero lasciando il Santos a scadenza di contratto: "Ho chiesto io di potermi trasferire già ora in cambio di un indennizzo. Il Santos è il club che mi ha fatto crescere e non potevo non pensare al club in questa situazione. Col buon senso da parte di tutti siamo arrivati a un accordo".