Juventus, John Elkann: "Anno zero, gli investimenti esteri non ci interessano"

LA PROSPETTIVA

Il numero di Exor: "Dovremo conciliare risultati sportivi e sostenibilità finanziaria. Aumento di capitale necessario per far eccellere i bianconeri"

Tra una voce di delisting in Borsa della Juventus e l'altra di liquidazione, il numero uno di Exor John Elkann ha parlato della situazione economica della Juventus durante l'Investor Day della holding che detiene anche la società bianconera. "Questo è l'anno zero: i vertici hanno risolto i problemi esterni entro l'estate e questo ha anche aiutato la squadra". Spiegato anche l'aumento di capitale: "Un'azione necessaria per attraversare questo anno zero e dare alla Juventus la forza per affrontare questo triennio con ambizioni forti in campo e fuori per puntare all'eccellenza".

Nessun passo indietro e la solita ambizione da parte di John Elkann che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti anche sul futuro della Juventus: "L'obiettivo ora è conciliare i risultati sportivi con la sostenibilità finanziaria. Non siamo stati avvicinati da fondi interessati al club né ne abbiamo cercato, non è una prospettiva che ci interessa. Così come non siamo interessati al delisting in Borsa".

Tra le tante domande anche una sul futuro di Allegri: "Sta facendo bene, speriamo ci porti tanti altri trofei. Guardiamo partita dopo partita e speriamo che Spalletti abbia ragione quando dice che Chiesa può essere il nostro Sinner anche se per noi è lunga la strada per raggiungere successi come la Davis".