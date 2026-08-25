I saluti social di Perin: "La Juve resterà sempre dentro di me, qui sono cambiato come uomo"

"Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo": comincia così la lunga lettera social di Matteo Perin, pronto a lasciare i bianconeri per trasferirsi al Palermo. "Mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare - ha scritto su Instagram - Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi".