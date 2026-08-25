I saluti social di Perin: "La Juve resterà sempre dentro di me, qui sono cambiato come uomo"

"Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo": comincia così la lunga lettera social di Matteo Perin, pronto a lasciare i bianconeri per trasferirsi al Palermo. "Mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare - ha scritto su Instagram - Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi".
Poi, il ringraziamento ai tifosi: "Ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo: non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno" il messaggio per il popolo bianconero. "Adesso - è il congedo - arriva il momento di andare. E fa uno strano effetto scriverlo. Perché quando rimani tanto tempo in un posto smetti di chiederti quando finirà. Diventa semplicemente una parte della tua vita. Ma forse crescere significa anche questo: avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami, senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juventus. Ma dentro di me la Juventus resterà per sempre. E quello, nessun addio potrà portarmelo via. Grazie, Juve".