Juventus, infortuni Dybala e Morata: oggi gli esami

JUVENTUS

Problemi muscolari per argentino e spagnolo contro la Sampdoria: Allegri teme di perderli per Chelsea e derby

Giornata di esami e ansia in casa Juventus. Dopo gli infortuni di contro la Sampdoria, Paulo Dybala e Alvaro Morata oggi verso le 10 si sono recati al J Medical per sottoporsi agli accertamenti necessari per capire la gravità dei problemi muscolari rimediati ieri e, soprattutto, un'eventuale disponibilità dei due in vista di Chelsea mercoledì e derby contro il Torino sabato. Allegri, dopo il 3-2 sui blucerchiati, era stato piuttosto netto: "Sicuro, salteranno le prossime due partite". Getty Images

Dybala, uscito in lacrime al 22' per un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra, sui social aveva rialzato subito la testa: "Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile". Lo spagnolo ieri aveva invece chiesto il cambio dopo aver calciato un pallone diretto verso la porta della Sampdoria toccandosi la coscia.

"Non ci saranno né col Chelsea né col Torino, questo è sicuro. Questo fa parte del gioco, oggi capita a noi ma domani capiterà a un'altra squadra. Dovremo essere bravi a sopperire le assenze" le parole di Allegri commentando gli infortuni. In caso di doppia assenza scontata la promozione di Kean come punta, con Kulusevski-Bernardeschi ai suoi fianchi (in caso di 4-3-3) oppure nei tre dietro, assieme a Chiesa, in caso di 4-2-3-1.