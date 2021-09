La Juventus perde Dybala e Morata per infortunio: tornano dopo la sosta

JUVENTUS

L'attaccante argentino fuori dopo 22 minuti di gioco in lacrime, problema muscolare anche per lo spagnolo

Brutte notizie per la Juventus. Paulo Dybala, infatti, ha accusato un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Sono le prime informazioni sulle condizioni dell'attaccante argentino. Già in giornata, la 'Joya' si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e stilare un programma di recupero. L'attaccante bianconero è uscito in lacrime dopo 22 minuti di gioco (al suo posto Kulusevski) e dopo aver sbloccato il risultato allo Stadium contro la Sampdoria. afp

Anche Alvaro Morata ha chiesto il cambio dopo aver calciato un pallone diretto verso la porta della Sampdoria. Il numero 9 juventino si è subito toccato la coscia e adesso anche le sue condizioni sono da valutare in vista della gara contro il Chelsea. Contro gli inglesi e nel derby con il Torino Dybala e Morata non dovrebbero esserci come confermato da Allegri nel postpartita: "Non ci saranno né col Chelsea né col Torino, questo è sicuro. Questo fa parte del gioco, oggi capita a noi ma domani capiterà a un'altra squadra. Dovremo essere bravi a sopperire le assenze".

La soluzione potrebbe essere schierare Bernardeschi in attacco: "Mi piace e non sarebbe assolutamente un problema. L'ho fatto in Nazionale, il ct Mancini mi ha provato molto spesso in quel ruolo. Naturalmente non potrei essere una punta fisica, ma rapida e di palleggio. Vediamo cosa decide l'allenatore mercoledì", ha detto l'azzurro dopo il match con la Samp.