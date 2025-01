Juventus in emergenza, Motta cambia ancora: solo una volta la stessa formazione

E allora ecco che, come spesso è accaduto in questa prima metà di stagione, che definire deludente è dire poco, targata Thiago Motta, tutto torna sulle spalle di una ragazzino di 19 anni chiamato ancora una volta a risollevare l’umore dell’ambiente bianconero. Alla faccia di chi ancora sostiene che i giovani vanno fatti maturare pian piano e utilizzati con il contagocce: per Kenan Yildiz non c’è tregua, e anche quando non era previsto è stato buttato nella mischia, come in Supercoppa, con tanto di gol alla fine comunque inutile, certo non per colpa sua.