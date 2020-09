Juventus, il segreto di CR7 è uno chef italiano

LA CURIOSITÀ

Dietro alla straordinaria forma fisica di Cristiano Ronaldo, e ai suoi muscoli scolpiti, non c'è solamente il tanto allenamento, ma anche, naturalmente, una dieta su misura. Da qualche mese a questa parte a dargli una mano con l'alimentazione c'è Giorgio Barone, uno chef che in passato ha seguito altre stelle del calcio (tra cui Alberto Aquilani , Massimo Ambrosini e Kevin-Prince Boateng) e che ora fa parte a tutti gli effetti dell'entourage di CR7. Lo accompagna nei suoi viaggi e cucina per lui e per la sua famiglia piatti prelibati.

Chef Barone, sardo di nascita ma giramondo per professione, è particolarmente apprezzato dagli sportivi non solamente per le sue abilità culinarie, ma anche per la discrezione con cui si muove e con cui condivide il suo lavoro per vip del calibro di Cristiano. Come svelato da 'Marca', nonostante non sia cuoco da riflettori puntati addosso, nell'ultimo periodo è stato più volte avvistato a Torino, a casa del portoghese, e anche sul suo yacht. Chi lo conosce ne apprezza la classe ai fornelli e la grande attenzione nel selezionare le materie prime, sempre sulla base delle esigenze dei suoi clienti. E c'è da stare certi che a uno come CR7 le esigenze non manchino...