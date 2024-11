Serie A, Milan-Juventus 0-0: poche emozioni e tanta tattica, Fonseca e Motta si annullano

Né Fonseca né Motta decidono di mettere mano alle formazioni all'inizio del secondo tempo, con gli stessi 22 che rientrano in campo nel tentativo di sbloccare il match. Il canovaccio, però, resta sostanzialmente lo stesso, con la tattica messa in primo piano per cercare di prendersi meno rischi possibili. Al primo tentativo della Juventus di allungarsi, con Yildiz che non riesce a condurre con intelligenza un contropiede, il Milan risponde con l'azione insistita di Leao ed Emerson, senza però arrivare alla conclusione. Arriva invece al 50' quella di Cambiaso, con un'iniziativa interessante dell'esterno da sinistra che viene chiusa da Thiaw in angolo che mura il tiro dell'italiano diretto verso la porta di Maignan. A cercare di dare una scossa al match è Fonseca che al 70' richiama Loftus-Cheek per mandare in campo Pulisic, nella speranza che le accelerate dell'americano possano essere decisive per i rossoneri. Ma il giro palla del Diavolo non è abbastanza incisivo, anche troppo lento a volte, e la difesa dei bianconeri riesce subito a prendere le misure anche del nuovo entrato. E il pubblico di San Siro rumoreggia per le troppa prudenza nelle giocate dei suoi anche quando gli uomini di Motta sono imprecisi, ma gli errori non vengono sfruttati. La risposta di Motta ai cambi di Fonseca portano il nome di Weah e Fagioli, con Conceicao e McKennie che all'80' si accomodano in panchina. Un match che fatica a sbloccarsi con le soluzioni di squadra e anche con le giocate personali, con la conclusione di Fofana prima e l'incursione di Fagioli poi a stretto giro che non riescono a spostare gli equilibri di una gara inchiodata sullo 0-0. Le ultime mosse di Fonseca sono Calabria per Emerson, Pavlovic per l'acciaccato Gabbia colpito da crampi e Chukwueze per Musah per tentare di dare freschezza e maggior incisività al gioco frenato del Milan. Ma dopo 4' di recupero, in cui il Milan ha tentato di affacciarsi dalle parti di Di Gregorio, il risultato non cambia. E San Siro, nonostante il terzo risultato positivo di fila dei rossoneri, non apprezza fischiando i suoi. Sorride Motta, che con una rosa ridotta e in emergenza in attacco riesce a restare imbattuto in campionato.