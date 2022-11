Juventus in Europa League, le possibili avversarie

© Getty Images

Il terzo posto nel girone H di Champions League ha retrocesso la Juventus all'Europa League: i bianconeri si giocheranno gli ottavi di finale allo spareggio, che si giocherà tra il 16 (andata) e 23 febbraio (ritorno). La Juve, che come le altre formazioni scese dalla Champions non sarà testa di serie, verrà sorteggiata il 7 novembre contro una delle squadre arrivate seconde nei gironi di Europa League, che si concludono stasera.