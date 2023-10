Juventus, Elkann punta su Allegri: "Contiamo su di lui per vincere ancora. Nostro impegno anche in futuro"

qui juventus

Nel giorno dell'inaugurazione della nuova sala trofei dei bianconeri il numero uno di Exor carica l'ambiente: "Vogliamo vincerne altri"

Giornata di festa in casa Juventus, con la società bianconera che ha inaugurato il nuovo tempio dei trofei al JMuseum con l'obiettivo di celebrare le coppe e i successi del club in maniera moderna e innovativa. Una inaugurazione alla quale ha partecipato anche John Elkann che ha ribadito la voglia della Juventus di tornare a vincere per arricchire la sala con nuovi trofei. E per questo la fiducia massima è risposta in Massimiliano Allegri: "Contiamo su di lui per vincere ancora".

"Il nostro mister ha contribuito a riempirla e contiamo su di lui affinché continui" ha detto il presidente di Exor.

Elkann ha poi parlato anche dell'impegno della famiglia Agnelli per il club bianconero: "La Juventus ha sempre sentito un forte senso di responsabilità e questo senso di responsabilità noi come famiglia lo abbiamo da 100 anni e dal 1923 abbiamo vissuto insieme. Questo senso di responsabilità è proprio nell'essere partecipi all'evoluzione del nostro paese e questa evoluzione l'abbiamo vissuta e la possiamo vedere nella mostra che inauguriamo oggi, si basa su un impegno che c'è stato, c'è e ci sarà nel fare in modo che tramite lo sport e quello che rappresenta uno è convinto che sia di grande auspicio nel poter vivere insieme gli aspetti che il calcio e che la Juventus danno".

Inaugurazione che arriva a pochi giorni dal successo nel derby della Mole che ha consegnato non solo i tre punti ai bianconeri, ma anche entusiasmo nell'ambiente e tra i tifosi che mancavano da un po': "È per questo che mi fa piacere ricordare che sabato non solo abbiamo vinto il derby, ma c'è anche stato un grande entusiasmo nel nostro stadio dove le bandiere e tamburi e la voglia di festeggiare c'è stata e questo non avveniva dal 2019. Questo è un importante momento e sono contento di poterlo condividere e adesso prepariamoci per il futuro".

Sulle convocazioni degli juventini in Nazionale: "La Juve ha sempre avuto una storia molto forte con l'Italia, è sempre stata la spina dorsale della nostra nazionale. Se guardiamo i grandi successi avuti in nazionale sono anche successi juventini. Quello che è molto positivo dalle convocazioni di Spalletti è il voler valorizzare i giovani della Juve. Si vede che il lavoro fatto dalla Next Gen è un lavoro di profondità, che è proprio quello di cercare di avere giocatori italiani bravi e giovani".