Serie A: Juventus-Torino 2-0 firmato Gatti e Milik, il derby è di Allegri

JUVENTUS-TORINO 2-0

Due reti su corner (una del difensore, l'altra del polacco) per prendersi la Mole, ora la Juve è a -2 dall'Inter

Juventus-Torino, le immagini del derby della Mole





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus si prende il derby della Mole nell'ottava giornata di Serie A. I bianconeri piegano il Torino 2-0, grazie alle reti in avvio di ripresa di Federico Gatti (47') e Arkadiusz Milik (62'). Entrambi i gol arrivano sugli sviluppi di un corner, con i granata che non riescono a contenere la supremazia aerea avversaria. Con questi tre punti la squadra di Allegri sale a quota 17, ora a -2 dall'Inter. Resta fermo invece a 9 punti il Torino.

LA PARTITA

Dopo sei minuti di gioco la Juve va avanti 1-0, ma la rete di Moise Kean viene annullata per fuorigioco. I granata in avvio tengono più il possesso, al 17' a provarci è Lazaro con una conclusione al volo. Con il passare dei minuti la squadra di Allegri sposta l'inerzia sempre più dalla sua, senza però rendersi troppo pericolosa in avanti. Al duplice fischio le due squadre sono ancora in parità, a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa i padroni di casa la sbloccano, sugli sviluppi di un corner: al 47' Gatti trova il tap-in vincente sottomisura dopo una semi-rovesciata di Kean, ma Massa annulla tutto per fuorigioco. Dopo un lungo check del Var (quattro minuti) la rete del difensore bianconero viene convalidata, per l'1-0 della Juve al 51'. Dopo il vantaggio i padroni di casa si sciolgono sempre di più: al 60' Milik sfiora il raddoppio con il miracolo di Milinkovic-Savic, ma non sbaglia qualche istante più tardi. Sempre su corner di Kostic, il polacco prende il tempo e svetta di testa insaccando comodamente il 2-0, al 62'. Nonostante l'ingresso di Sanabria (con ancora in campo Zapata) il Toro si spegne con il passare dei minuti, non riuscendo ad accorciare le distanze. Il possesso della formazione allenata da Juric nel finale è piuttosto sterile: l'ultimo squillo è una rovesciata di Sanabria, di poco fuori. La Juventus si porta quindi a casa i tre punti: con questo 2-0 i bianconeri salgono a quota 17 punti, a -2 dall'Inter. Rimane invece bloccato a 9 il Torino.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-TORINO

IL TABELLINO

Juventus-Torino 2-0

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 31' st Cambiaso); Miretti (dal 1' st Milik); Kean (dal 39' st Yildiz). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Iling Junior. All.: Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez (dal 38' st Vojvoda); Bellanova, Ricci, Ilic (dal 38' st Pellegri), Lazaro (dal 38' st Gineitis); Seck (dal 25' st Sanabria), Vlasic; Zapata. A disp.: Popa, Gemello, N'Guessan, Sazonov, Zima, Antolini, Linetty, Karamoh. All.: Juric.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 2' st Gatti, 17' st Milik (J).

Ammoniti: Gatti (J); Bellanova (T).

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI JUVENTUS-TORINO

La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 sfide contro il Torino in Serie A (13V, 4N), mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi cinque derby.

La Juventus ha vinto tutti gli ultimi tre derby contro il Torino in Serie A, con un punteggio complessivo di 7-2.

Il Torino non ha trovato la rete per tre gare di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2014, con Giampiero Ventura in panchina.

La Juventus ha vinto nove dei 12 derby (3N) disputati allo Stadium contro il Torino in Serie A, segnando in media 2.3 gol a partita.

Ben 11 delle ultime 15 reti della Juventus contro il Torino in Serie A sono arrivate dagli sviluppi di palla inattiva, di cui otto da calcio d'angolo.

Tre delle ultime cinque reti della Juventus nel derby contro il Torino in Serie A sono arrivate con un difensore: prima di Gatti, erano andati a segno Danilo e Bremer il 28 febbraio scorso.

La Juventus va a segno da 25 partite di fila contro il Torino in Serie A, si tratta della serie aperta più lunga di gare consecutive in gol per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione.

Arkadiusz Milik ha trovato il gol per due presenze di fila (vs Lecce e Torino) in un singolo anno solare per la prima volta in Serie A da settembre 2022 (vs Spezia e Fiorentina); il polacco, stasera, ha ottenuto la sua 100ª vittoria nei big-5 campionati europei.

Arkadiusz Milik non segnava un gol da subentrato in Serie A dal 31 ottobre 2022, in casa contro lo Spezia, quando realizzò la sua prima rete in campionato con la Juventus.

Manuel Locatelli ha giocato la sua 100ª gara con la Juventus considerando tutte le competizioni, nel giorno in cui ha trovato la sua 100ª vittoria in generale in Serie A.

Moise Kean ha giocato la sua 100ª partita in Serie A, di cui 81 con la Juventus.