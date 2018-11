Juventus, ecco le maglie per la prossima stagione

17/11/2018

Rivoluzione divise in casa Juventus. L’account Twitter “La Maglia bianconera” sta facendo circolare online in queste ore le immagini delle nuove magliette dei bianconeri per la prossima stagione, con tanto di nuove colorazioni. La maglietta home, basandosi sui colori del pallone ufficiale juventino che sarà per metà bianco e per metà nero con dettagli in oro, dovrebbe abbandonare le classiche strisce verticali e presentare anch'essa dei dettagli in oro, ma la vera rivoluzione è rappresentata dalla seconda maglia che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere bianca con colletto, strisce delle spalle e fine delle maniche beige, oltre ad alcuni dettagli rossi, che andrebbero a richiamare il colore dei pantaloncini. La terza maglia infine dovrebbe essere blu, come i pantaloncini e i calzettoni, con dettagli azzurro/verde acqua.