Juventus: è morta Marella Agnelli, vedova di Gianni

23/02/2019

Con il marito, Marella condivideva la passione per l'arte moderna e i giardini, dei quali si occupa anche personalmente (e la residenza di Villar Perosa, dove la Juve tradizionalmente inaugura ogni nuova stagione con la partitella tra prima squadra e Primavera, ne è testimonianza diretta). Non particolarmente amante della vita mondana, ha trascorso la maggior parte del tempo a Torino assieme all'avvocato. La morte del figlio Edoardo nel 2000 a cui segue, nel 2003, quella del marito avevano diradato la presenza in pubblico di Marella, comunque sempre molto legata ai nipoti John (attuale presidente FCA e Ferrari), Lapo e Ginevra.

La Juventus saluta Marella Agnelli

"La Juventus saluta con commozione Donna Marella - si legge sul sito ufficiale dei bianconeri - che ci ha lasciato oggi. Nata a Firenze, Marella Caracciolo di Castagneto nel 1953 sposò Gianni Agnelli, e restò al suo fianco fino al 2003, anno della sua morte. Presidente Onorario della Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”, Donna Marella è stata membro dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego (California) e dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York. E’ stata inoltre vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia, nonché presidente de “I 200 del FAI” di Milano e dell’Associazione degli Amici Torinesi dell’Arte Contemporanea di Torino e vicepresidente della Commissione Nazionale dei Collegi del Mondo Unito. Nell’ottobre 2000 è stata insignita del titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. La Juventus, in questa triste giornata, è vicina a tutta la famiglia Agnelli, alla quale porge le più sentite e affettuose condoglianze."