Juventus e Dybala si dicono addio: i numeri in bianconero dell'argentino

Sette stagioni sono tante, forse troppe per essere dimenticate in fretta. Il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus è finito male, senza la volontà di proseguire nel rapporto e portando a un divorzio a parametro zero che non passerà inosservato. La storia bianconera della Joya però è stata speciale: Dybala è il decimo miglior marcatore nella storia della Juventus in tutte le competizioni con 113 gol e solo dei mostri sacri come Del Piero e Trezeguet hanno fatto meglio di lui in Champions League.