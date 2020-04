Juventus: Dybala-Rugani negativi al primo tampone, si attende il secondo

Paulo Dybala e Daniele Rugani verso la guarigione dal Covid-19: come riporta la Gazzetta dello Sport, il primo tampone effettuato sui due giocatori della Juventus ha dato infatti esito negativo. Non abbastanza per dichiarare guariti attaccante e difensore visto che servirà attendere i risultati del secondo tampone (che viene fatto nel giro di pochi giorni), ma comunque una bella notizia in casa bianconera.