Juventus, Dybala amaro: "Un giorno sei il migliore, quello dopo sei inutile"

24/04/2019

La stagione che ha vissuto quest'anno non è stata certo la più facile da quando è arrivato alla Juventus per Paulo Dybala. Nonostante la vittoria dello scudetto, l'argentino non ha brillato e il suo futuro è sempre più in bilico: si parla di Real Madrid e di Inter, ma intanto la Joya continua ad essere un personaggio-vetrina dei bianconeri. Intervistato da Style, magazine mensile del Corriere della Sera, l'argentino non ha però nascosto l'amarezza che lo accompagna in questo periodo: "La vita dei giocatori è come un ottovolante: un giorno sei il migliore, quello dopo inutile. Trovare un equilibrio non è sempre semplice. Succede a tutti, anche a campioni come Leo Messi e Cristiano Ronaldo: dopo quello che hanno fatto nella loro carriera vengono ancora criticati certe volte".