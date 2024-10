Juventus, senza Bremer la difesa è crollata: sette gol presi in tre partite

La conclusione più facile, pensando al peggioramento del dato dei gol subiti, è quella che porta a Bremer: con l'infortunio del brasiliano, Thiago Motta ha perso in qualità, forza e leadership. Ed è forse la conclusione a cui è arrivata anche la dirigenza visto che per gennaio è previsto un investimento proprio per regalare al tecnico un rinforzo difensivo: piace soprattutto Milan Skriniar, che al PSG sta trovando poco spazio. L'ex Inter però ha un ingaggio pesante (9 milioni netti) e arriverebbe a Torino - possibilmente in prestito - solo con uno sforzo da parte dei parigini. In alternativa piacciono Bijol (Udinese) e Tah (Bayer Leverkusen, in scadenza a giugno ma che potrebbe arrivare prima a costi abbordabili in un'operazione che assomiglierebbe a quella di Djalò, tra l'altro curiosamente entrambi obiettivi dell'Inter).