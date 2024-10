Juve: ritmi bassi, difesa horror e davanti Conceicao non basta

Segnali che Motta non può ignorare. Come non può ignorare il calo di rendimento di Vlahovic e la necessità di un piano B in attacco. Piano B che deve necessariamente passare per le idee di Koopmeiners sulla trequarti e per i piedi di Yildiz, ancora accantonato in avvio col Parma dopo aver salvato la baracca con l'Inter con una grande doppietta. Senza guizzi e lampi nell'uno contro uno sugli esterni e senza le giocate tra le linee, del resto, questa Juve è troppo prevedibile in costruzione e a ritmi bassi da solo Vlahovic non può fare miracoli. Certo, qualcosa in più il serbo potrebbe fare da un punto di vista della pulizia tecnica, ma la squadra non gli sta rendendo la vita semplice servendolo quasi sempre spalle alla porta e con l'uomo addosso.