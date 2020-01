Juventus, Demiral ko: Rugani non parte, si attende Chiellini

Il grave infortunio capitato a Merih Demiral non cambia i piani in entrata della Juventus ma di sicuro dà una linea precisa a quelli in uscita: Daniele Rugani non sarà ceduto e avrà un'altra chance di scalare posizioni nelle gerarchie di Sarri, almeno per qualche altro mese quando in casa bianconera sperano di riavere Giorgio Chiellini al top. Una situazione non semplice per il tecnico che però ha ricevuto indicazioni positive da De Ligt, subentrato proprio a Demiral contro la Roma.