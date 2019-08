Juventus, Del Piero torna bianconero 7 anni dopo: sarà collaboratore dell'Academy di Los Angeles

JUVE

A sette anni dal doloroso addio, Alessandro Del Piero è pronto a tornare alla Juventus. Ad annunciarlo, con grande gioia, è stato lo stesso ex numero 10 bianconero con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Pinturicchio ha infatti visitato con la famiglia (moglie e figli rigorosamente vestiti di bianconero) la Juventus Academy di Los Angeles e il club di Andrea Agnelli ha deciso di assegnargli il ruolo di collaboratore.

Come detto l'annuncio è arrivato attraverso i social (Del Piero vive da anni a Los Angeles con la famiglia e conosce molto bene la realtà statunitense) e in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo, collezionando oltre 120mila like tra cui anche quello del suo vecchio compagno di squadra, Gianluigi Buffon, tornato anch'egli alla Juve dopo la parentesi di una stagione al Psg.