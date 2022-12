Juventus, parla Del Piero: "Seguo con grande attenzione, ma non commento le voci"

Alla fine Alex Del Piero ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sul momento che sta attraversando la Juventus, dopo le dimissioni in blocco del CdA e, soprattutto, su un suo chiacchieratissimo ingresso in società: "La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola - le sue parole, affidate a un messaggio social -. Per la mia storia non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico in situazioni come queste, inevitabilmente, mi vengono chiesti commenti e, altrettanto inevitabilmente, si scrive e si dice tanto. Questo però è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa".