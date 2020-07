Juventus, Cristiano Ronaldo in gol su punizione: maledizione finita al 43° tentativo

MALEDIZIONE SFATATA

La maledizione tutta italiana delle punizioni di Cristiano Ronaldo è terminata. "CR al sette" si è sbloccato nel derby contro il Torino realizzando dal piazzato al limite dell'area il momentaneo 3-1 contro i cugini granata. Una pennellata da calcio di punizione diretta arrivata al tentativo numero 43 con la maglia della Juventus e che mancava a livello di club dal dicembre 2017, quando ancora vestiva la maglia del Real Madrid. Continua nel frattempo il 2020 da urlo di Ronaldo, ancora una volta in gol portando il suo bottino a 29 reti stagionali. Serie A, Juventus-Torino 4-1, gli highlights

Contro Sirigu il fuoriclasse portoghese ha infilato il pallone sotto la traversa con un destro che ha sorvolato la barriera, scatenando anche il sorriso dei compagni e l'esultanza di Sarri in panchina. Da quasi tre anni infatti Ronaldo non assaporava la gioia del gol direttamente da calcio di punizione in partite a livello di club, dal lontano 16 dicembre 2017 nella finale del Mondiale per club con il Real Madrid contro il Gremio.

Con la Juventus, invece, CR7 ha abituato i tifosi a segnare in ogni maniera ed ora ha completato il puzzle trovando anche l'unico tassello che gli mancava. Ci è riuscito col tentativo numero 43 in bianconero, nella sfida simbolicamente più sentita in città. Come a Madrid del resto, dove aveva trovato l'ultimo gol su punizione in una sfida di campionato proprio nel derby contro l'Atletico nel novembre 2016. In totale tra club e nazionale Cristiano Ronaldo ha realizzato 56 reti su calcio di punizione.

LE PAROLE DOPO LA PARTITA: "NE AVEVO BISOGNO"

Il portoghese, intervenuto a Sky dopo il match, ha ammesso: "Avevo bisogno di un gol su punizione per avere più fiducia. Abbiamo giocato bene, vittoria meritata. Io sto bene, Dybala anche ma la verità è che sta bene tutta la squadra, abbiamo sempre più fiducia".