Juventus, conti in rosso. Primo semestre a -113,7 milioni di euro

IL BILANCIO

E' quanto emerge dalla relazione finanziar approvata dal Cda

E' di 113,7 milioni di euro la perdita registrata dalla Juventus nel primo semestre 2020-21. Il dato emerge dalla relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione del club bianconero riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Il primo semestre dell'esercizio 2020/21 chiude pertanto con una perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni di euro del primo semestre dell'esercizio precedente. Per la Juve, come per gli altri club, hanno pesato i mancati introiti dovuti alla pandemia che ha frenato tutto il comparto. lapresse

Dal risultato del semestre deriva la riduzione del patrimonio netto del Gruppo, che al 31 dicembre 2020 è pari a 125,5 milioni di euro contro i 239,2 milioni del 30 giugno 2020.

L'incremento della perdita del primo semestre dell'esercizio è sostanzialmente imputabile, precisa la Juventus, a minori ricavi per 64 milioni di euro, correlati a minori proventi da gestione diritti da calciatori (55 milioni) e agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sui ricavi da gare e da vendite di prodotti, licenze e altri (39 milioni complessivi); tali effetti negativi sono stati in parte compensati da maggiori proventi per diritti radiotelevisivi (27 milioni, correlati al maggior numero di partite di Campionato disputate nel semestre in esame).

Nell'ambito dei ricavi, la Juventus segnala il leggero incremento dei ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, nonché l'aumento dei ricavi dell'e-commerce (+ 60%), che in parte compensa l'inevitabile calo dei ricavi tramite canale dei negozi fisici.

L'indebitamento finanziario netto ammonta a 357,8 milioni con un miglioramento di 27,4 milioni rispetto al 30 giugno 2020 grazie ai flussi positivi della gestione operativa (+16,2 milioni) e dagli incassi legati alle Campagne Trasferimenti (+46,2 milioni netti, di cui 55,2 milioni di euro derivanti dalla cessione prosoluto dei crediti vantati verso società calcistiche estere).