Juventus, Allegri verso l'Inter: "Vogliamo invertire la tendenza negativa"

La Juventus di Allegri ospita l'Inter nel big match della 13a giornata di Serie A e il tecnico bianconero cerca un successo di prestigio dopo il brutto inizio di stagione. "Il sorpasso sarebbe importante - ha commentato alla vigilia -, ma il campionato è lungo. Proveremo a invertire la tendenza coi nerazzurri visto che l'anno scorso non abbiamo mai vinto". In formazione Allegri può contare su qualche recupero: "Bremer e Di Maria a disposizione, mentre Vlahovic sta meglio ma resta in dubbio".