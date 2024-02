Juventus, Chiesa non si allena: ha ancora dolore al piede destro

Non diminuisce la preoccupazione in casa Juventus per Federico Chiesa. Il giorno dopo l'infortunio subito in seguito a uno scontro con Alex Sandro in partitella, l'attaccante bianconero non si è allenato con i compagni a causa del dolore al piede destro. A questo punto la sua presenza a Napoli domenica sera resta in dubbio. Non una bella notizia per Allegri, che dovrà già fare a meno anche di Rabiot e McKennie e con Danilo, che al massimo andrà in panchina visto che ha lavorato ancora a parte.