Juventus, Chiellini si allena in gruppo: si candida per l'Inter

Buone notizie per Maurizio Sarri verso Juventus-Inter. Dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva colpito a inizio settimana, Giorgio Chiellini si è allenato con il gruppo e a questo punto cercherà di trovare la condizione migliore per candidarsi ad un posto da titolare contro l'Inter. Il capitano bianconero rimane in ballottaggio con De Ligt mentre Leonardo Bonucci è certo di partire dall'inizio nel match dello Stadium.