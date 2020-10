Juventus, Chiellini torna in gruppo e vede la Champions

Dopo la brutta sconfitta con il Barcellona in Champions League all'Allianz Stadium per 2-0, la Juventus è tornata a lavorare per preparare la sfida di campionato in programma domenica pomeriggio in casa dello Spezia. La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino. Come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E' rientrato in gruppo Giorgio Chiellini che così vede sempre più concreto il suo impegno nel prossimo match europeo contro il Ferencvárosi in programma il 4 novembre. La difesa bianconera è in emergenza vista la squalifica di Demiral e De Ligt non ancora rientrato.

Domani nuovo appuntamento al mattino. Sempre venerdì, alle 14, sarà il momento della presentazione ufficiale di Federico Chiesa.