Juventus, Chiellini su Sergio Ramos: "Il fallo su Salah fu un colpo da maestro"

L'autobiografia di Giorgio Chiellini si conferma il vero caso mediatico di queste settimane di stop forzato per il mondo del calcio. Dopo le parole su Balotelli e Felipe Melo, a far discutere sono ora le dichiarazioni di stima per Sergio Ramos: "Possono dire che sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione...ma ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui - si legge in un estratto - Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro".