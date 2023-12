Juventus, Chiellini oggi alla Continassa: si parlerà di futuro

JUVENTUS

L'ex capitano bianconero a pochi giorni dall’annuncio dell’addio al calcio giocato farà visita a vecchi compagni e allenatori e sarà l'occasione di parlare con la dirigenza

"Scudetto? È chiaro che il sogno c'è" ha detto ieri Manuel Locatelli e nel bel mezzo del sogno tricolore bianconero alla Continassa oggi arriva Giorgio Chiellini, il capitano dell'ultimo scudetto della Juventus. Pochi giorni dopo aver annunciato il proprio addio al calcio giocato l'ex difensore farà visita a vecchi compagni e allenatori e, come scrive La Gazzetta dello Sport, questa sarà anche l'occasione per parlare con la dirigenza del suo futuro, che Chiellini non ha mai fatto mistero di vedere a tinte bianconere anche fuori dal campo.

Dopo un anno in America 'Chiello', che è laureato in Business Administration all'Università di Torino, è pronto a tornare a casa per diventare una colonna del club anche dietro la scrivania e avrebbe già confidato agli amici di voler studiare e approfondire il mestiere da dirigente. Non è ancora chiaro in quale ruolo né quando, le parti non ne hanno ancora discusso, ma l'incontro di oggi potrebbe essere utile per mettere le basi di una futura collaborazione che potrebbe iniziare anche la prossima estate.