Juventus, furia Allegri negli spogliatoi di Marassi: 10.000 euro di multa dal Giudice sportivo

LA DECISIONE

Il tecnico sanzionato per aver contestato l'operato arbitrale prima "con tono pacato", poi "in modo irrispettoso"

Max Allegri ha espresso tutta la propria rabbia per l'operato dell'arbitro Massa negli spogliatoi di Marassi, dopo il pareggio per 1-1 tra la sua Juventus e il Genoa nell'ultima giornata di campionato. A rivelare la furia del tecnico bianconero, che non si era sbottonato davanti alle telecamere nel dopo gara, è il Giudice sportivo, che ha deciso di infliggergli una multa da 10.000 euro (con diffida) per aver contestato l'operato dell'arbitro e quello del Var prima "con tono pacato", poi "in modo irrispettoso", fino a essere invitato dallo stesso direttore di gara ad allontanarsi dallo spogliatoio degli arbitri.

Allegri, che era anche stato ammonito, sarà comunque regolarmente in panchina per il match di Frosinone. Salterà invece la trasferta di San Siro contro l'Inter il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, giunto alla quinta ammonizione stagionale nella sfida vinta proprio contro i ciociari.

LAZIO, DUE GIORNATE A LAZZARI

Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti di Manuel Lazzari, espulso per proteste nel finale di Lazio-Inter: l'esterno è stato squalificato per due giornate (più un'ammenda da 5.000 euro) "per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest'ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Un turno di stop invece per Payero dell'Udinese (rosso diretto) e per Bellanova del Torino, Maggiore della Salernitana e Okoli del Frosinone, tutti e tre alla quinta ammonizione.

Pioggia di multe alle società per lancio di oggetti e accensione di fumogeni: 5.000 euro al Frosinone, 4.000 euro al Lecce, 3.000 euro alla Roma, 1.500 euro a Bologna e Napoli.