Serie A, Juventus-Napoli 4-3: un autogol di Koulibaly condanna Ancelotti al 92'

JUVENTUS-NAPOLI 4-3

Succede di tutto allo Stadium nel big match della seconda giornata. La Juve, in vantaggio per 3-0 sul Napoli, si fa riprendere fino al 3-3 ma poi passa di nuovo (4-3) al 92' grazie all'autorete di Koulibaly che chiude una partita folle. I bianconeri aprono con Danilo (16') e raddoppiano con Higuain (19'), poi Ronaldo infila il tris al 62'. Gli azzurri reagiscono tra il 66' e l'81' con Manolas, Lozano e Di Lorenzo, ma non basta. Serie A, Juventus-Napoli 4-3: le foto del match afp

LE PAGELLE

Higuain 7,5 - Al centro dell'attacco con classe, mestiere e intelligenza. Un lavoro magistrale con i movimenti senza palla, oltre al contributo quando c'è da difendere. Il gol è un capolavoro.

Douglas Costa 7,5 - Un missile che taglia in due la difesa partenopea. L'assist per Danilo che apre la gara e quello per Ronaldo. Non lo prendono mai.

De Ligt 5 - Primo tempo senza sbavature, ripresa da incubo. In ritardo sulla rete di Lozano, poi si fa bruciare da Di Lorenzo. Ha delle responsabilità anche in occasione del gol di Manolas.

Lozano 7 - L'atteggiamento giusto alla sua prima in azzurro: entra nella ripresa e ha il merito di trovare la zampata che riapre la gara.

Koulibaly 4 - Serata che inizia male e finisce peggio. Si fa dribblare dal Pipita ed è 1-0 Juve, nel recupero consegna alla Signora i tre punti.

Insigne 5,5 - Non riesce a trovare il modo per rendersi pericoloso e per il Napoli è un problema, nonostante l'impegno che non manca. Parte largo a sinistra e prova a tagliare verso il centro, ma la Juve chiude e lo raddoppia. Esce presto perché non al meglio.



IL TABELLINO

JUVENTUS-NAPOLI 4-3



Juventus (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 6 (15' Danilo 6,5), Bonucci 5,5, De Ligt 5, Alex Sandro 5,5; Khedira 6,5 (15' st Emre Can 6), Pjanic 6,5, Matuidi 7; Douglas Costa 7,5, Ronaldo 7, Higuain 7,5 (31' st Dybala 6).

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Bentancur, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Mandzukic. All.: Sarri 6,5 (in panchina Martusciello)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Koulibaly 4, Ghoulam 5 (1' st Mario Rui 6); Allan 6 (29' st Elmas 6), Zielinski 5,5; Callejon 5,5, Fabian Ruiz 6,5, Insigne 5,5 (1' st Lozano 7); Mertens 6.

A disp.: Karnezis, Ospina, Hysaj, Luperto, Malcuit, Gaetano, Maksimovic, Verdi, Younes. All.: Ancelotti 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 16' Danilo (J), 19' Higuain (J), 17' st Ronaldo (J), 21' st Manolas (N), 23' st Lozano (N), 36' st Di Lorenzo (N), 47' st aut. Koulibaly (N)

Ammoniti: Ghoulam, Di Lorenzo, Elmas (N); Matuidi, Douglas Costa, Alex Sandro (J)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide interne contro il Napoli in Serie A (1P); tuttavia nella otto precedenti aveva subito al massimo una rete a partita.

• Una sfida fra Juventus e Napoli in Serie A non vedeva sette reti segnate da marzo 1993.

• Il Napoli è la prima squadra nella storia della Serie A a segnare e subire almeno tre reti in ciascuna della prime due giornate di un singolo campionato di Serie A.

• Il Napoli ha subito sette reti nelle prime due giornate di questo campionato: solo nella stagione 1962/63 (otto) ha fatto peggio dopo due partite giocate nella competizione.

• Solo una volta nella sua storia (5-3 a novembre 1988) il Napoli ha segnato più reti che in questo incontro in casa della Juventus in Serie A.

• Danilo ha trovato il gol dopo 29 secondi dal suo ingresso in campo: l'ultimo giocatore ad aver trovato una rete più rapida all'esordio con una nuova maglia in Serie A è stato Duván Zapata con la Sampdoria a settembre 2017 (dopo 17").

• Danilo è il primo giocatore della Juventus a trovare il gol al debutto in maglia bianconera in Serie A da Miralem Pjanic (10/9/2016 contro il Sassuolo).

• La rete di Danilo è la più rapida realizzata da un giocatore subentrato in Serie A da Matteo Brighi a maggio 2019 (anche in quel caso 29").

• Matthijs de Ligt è il primo giocatore olandese a giocare un match di Serie A con la maglia della Juventus da Eljero Elia dopo 2680 giorni (29/4/2012, contro il Novara).

• Mattia De Sciglio ha effettuato la sua 50ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni mentre Douglas Costa ha disputato la sua 50ª gara in Serie A con la Juventus.

• Gonzalo Higuaín ha segnato tre reti con un totale di quattro tiri nello specchio tentati contro il Napoli in Serie A.

• L'ultimo giocatore del Napoli a registrare un'autorete contro la Juventus in Serie A, è stato Ciro Ferrara nel dicembre 1993.

• Hirving Lozano - primo marcatore messicano a segnare un gol in Serie A - è il primo giocatore a segnare all'esordio in Serie A con la maglia del Napoli dopo Lorenzo Tonelli a gennaio 2017.